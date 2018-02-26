Выступившие в Пхёнчхане атлеты доказали, что у страны есть спортивное будущее

Итоги прошедшей в Южной Корее Олимпиады показали, что решение Москвы об участии российских спортсменов в Играх-2018 было правильным. Об этом сегодня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Сколько было дебатов, ехать нашим спортсменам на Олимпиаду или не ехать. Прошедшая Олимпиада подтвердила, что участие в ней наших спортсменов было для России трудным, но правильным решением", – сказала она.

Матвиенко считает, что таким образом был дан шанс молодым атлетам реализовать себя в столь серьезных соревнованиях. "Мы еще раз подтвердили, что Россия – великая спортивная держава, и никто не может у нас отнять это звание, как бы ни пытался", – отметила спикер.

По ее словам, несмотря на моральный прессинг и психологическое давление, которое испытывали российские олимпионики перед Играми и во время их проведения как со стороны прессы, так и со стороны некоторых соперников, "они все выдержали и реально стали победителями".

Она подчеркнула, что испытывает чувство гордости за каждую завоеванную россиянами медаль. "Жирную точку поставили в конце наши хоккеисты, потрясающе. Сердце останавливалось на этих секундах, когда не было понятно, победим мы или нет, и такая долгожданная награда, такое дорогое олимпийское золото", – добавила Матвиенко.

Ранее в Кремле назвали успешным выступление российских атлетов на Олимпиаде. "Вы знаете, какой резонанс в нашей стране вызвали те золотые медали, которые получили наши спортсмены, то воодушевление национальное, свидетелями которого мы все были. Наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. Приоритетным считается успех на Олимпиаде, успешное выступление", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сегодня в СМИ прошла информация, что Владимир Путин может встретиться с олимпийцами 28 февраля. Песков эту дату пока не подтвердил и не опроверг, однако сообщил, что встреча состоится, вероятно, уже на текущей неделе, пишет ТАСС.

