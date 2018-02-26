Спортивные чиновники призывают FIS заняться просветительской работой

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) подверглась жесткой критике за то, что она не проводит разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы. С такими претензиями выступил спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус, сообщает NRK в понедельник, 26 февраля.

"Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах", - заявил норвежский функционер.

На вопрос издания, кто в FIS должен заниматься просветительской деятельностью, Лефсус сказал: "У них есть медицинский комитет, который должен поднимать такие вопросы, обсуждать тему допинга".

Также он заметил, что еще не связывался с FIS по этому теме, но "ужасно зол и недоволен работой президента Джанфранко Каспера и генерального секретаря Сары Льюис".

Так нервно Лефсус отреагировал на расследование немецкого журналиста Хайо Зеппельта уже в отношении атлетов из Норвегии. Он опубликовал 23 февраля видео с утверждениями, что феноменальные успехи норвежских лыжников являются в том числе результатом использования лекарств от астмы. По мнению немца, подобные препараты способствуют ускорению мышечного роста.

Ранее спортивные журналисты и эксперты выразили недоумение тем фактом, что норвежцы взяли с собой в Пхёнчхан 6 тыс. 240 доз препаратов от астмы, разрешенных к употреблению только по терапевтическим исключениям, 5760 из них содержалось в ингаляторах: симбикорт (15 ингаляторов), атровент (6), альвеско (10), вентолин (6), эйромир (6). И 480 доз было взято для небулайзеров: атровент (360), пульмикорт (120).

Врач скандинавской команды Мона Кьелдсберг объяснила, что большая часть этих медикаментов использоваться не будет.

На Олимпиаде в Южной Корее сборная Норвегии завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), 14 из которых принесли лыжники – семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

При этом один из лидеров норвежской сборной лыжник Мартин Сундбю регулярно в разы превышает разрешенную дозу лекарств от астмы. А в Пхёнчхане он выиграл серебро в скиатлоне и два золота – в командном спринте и в эстафете.

Другая норвежская триумфаторша Марит Бьорген разрешение на использование препаратов от астмы, которые содержат в себе запрещенные вещества (в частности – сальбутамол), получила от FIS в далеком 2009 году. На прошедших Играх она завоевала 5 медалей – 2 золота (в эстафете и марафоне), 1 серебро (скиатлон) и 2 бронзы (командный спринт и 10 км). Теперь она является восьмикратной олимпийской чемпионкой и обладательницей наибольшего количества наград среди всех участников Зимних Олимпийских игр за всю их историю, аж 15 медалей.

Осталось понаблюдать, как немец будет "хоронить" норвежский спорт.

