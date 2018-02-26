Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Норвежцы защищают своих астматиков от СМИ

Фото: GLOBAL LOOK press/Hendrik Schmidt
продолжениеПаралимпийскую команду от России слегка урезали
Спортивные чиновники призывают FIS заняться просветительской работой

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) подверглась жесткой критике за то, что она не проводит разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы. С такими претензиями выступил  спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус, сообщает NRK в понедельник, 26 февраля.

"Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах", - заявил норвежский функционер.

По теме

На вопрос издания, кто в FIS должен заниматься просветительской деятельностью, Лефсус сказал: "У них есть медицинский комитет, который должен поднимать такие вопросы, обсуждать тему допинга".

Также он заметил, что еще не связывался с FIS по этому теме, но "ужасно зол и недоволен работой президента Джанфранко Каспера и генерального секретаря Сары Льюис".

Так нервно Лефсус отреагировал на расследование немецкого журналиста Хайо Зеппельта уже в отношении атлетов из Норвегии. Он опубликовал 23 февраля видео с утверждениями, что феноменальные успехи норвежских лыжников являются в том числе результатом использования лекарств от астмы. По мнению немца, подобные препараты способствуют ускорению мышечного роста.

Ранее спортивные журналисты и эксперты выразили недоумение тем фактом, что норвежцы взяли с собой в Пхёнчхан 6 тыс. 240 доз препаратов от астмы, разрешенных к употреблению только по терапевтическим исключениям, 5760 из них содержалось в ингаляторах: симбикорт (15 ингаляторов), атровент (6), альвеско (10), вентолин (6), эйромир (6). И 480 доз было взято для небулайзеров: атровент (360), пульмикорт (120).

Врач скандинавской команды Мона Кьелдсберг объяснила, что большая часть этих медикаментов использоваться не будет.

На Олимпиаде в Южной Корее сборная Норвегии завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), 14 из которых принесли лыжники – семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

При этом один из лидеров норвежской сборной лыжник Мартин Сундбю регулярно в разы превышает разрешенную дозу лекарств от астмы. А в Пхёнчхане он выиграл серебро в скиатлоне и два золота – в командном спринте и в эстафете.

Другая норвежская триумфаторша Марит Бьорген разрешение на использование препаратов от астмы, которые содержат в себе запрещенные вещества (в частности – сальбутамол), получила от FIS в далеком 2009 году. На прошедших Играх она завоевала 5 медалей – 2 золота (в эстафете и марафоне), 1 серебро (скиатлон) и 2 бронзы (командный спринт и 10 км). Теперь она является восьмикратной олимпийской чемпионкой и обладательницей наибольшего количества наград среди всех участников Зимних Олимпийских игр за всю их историю, аж 15 медалей.

Осталось понаблюдать, как немец будет "хоронить" норвежский спорт.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз притормозил санкции

Как быть с ограничительными мерами против России, в ЕС пока не решили

Раскрыты подробности "кокаинового дела"

Преступника объявили в международный розыск. В преступной связи могут быть замешаны новые граждане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей