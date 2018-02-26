Паралимпийскую команду от России слегка урезали

Отстаивать честь страны под нейтральным статусом будет меньшее число спортсменов, чем ожидалось

Международный паралимпийский комитет опубликовал на своём сайте положительное решение об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх. Церемония открытия состоится 9 марта. 30 спортсменов, вместо планируемых 35 смогут проявить себя на соревнованиях. Наша сборная выступят в пяти видах спорта – горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг на колясках, лыжные гонки и биатлон.

Также, как и на Олимпийских играх-2018, российские атлеты выступят в нейтральном статусе под флагом МПК. В случае побед наших спортсменов, на церемониях будет играть гимн Паралимпиады, а на форме отсутствовать своя символика.

"Если у человека есть внутри желание, то он всего может добиться, независимо от того, на коляске он или нет, слепой или хорошо видящий. Если человек понимает, что для результата надо всего себя посвятить спорту, то у него все получится", – убежден председатель Всероссийского общества инвалидов, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев.

Напомним, что в 2016 году на летних Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро российские паралимпийцы не смогли принять участие, так как МПК не допустил сборную РФ, из-за раздутого тогда допингового скандала. В связи с этим, радует, что инцидент с Крушельницким не повлиял на решение в этом году.

