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В унижениях России на Олимпиаде обвинили Британию

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Hoermann
Атлеты стали заложниками внутреннего противостояния спортивных чиновников

Любители спорта успели заметить, что каждые последующие Олимпийские игры по скандальности превосходят предыдущие. И это отнюдь не идет им на пользу. Тем не менее организаторы самых значимых соревнований в мире, кажется, не делают ничего, чтобы исправить ситуацию. Ответ на вопрос "почему же так происходит", есть у конспирологов. Любители искать скрытые смыслы и тайную подоплеку во всяком событии уверены, что проблема кроется во внутренней борьбе среди тех, кто ответственен за проведение соревнований.

Так, главным "игроком" Олимпиады является Международный олимпийский комитет. Он был основан еще в 1894 г. по инициативе европейской аристократии. Несмотря на то что на этом никто не акцентирует внимания, руководителями МОК до сих пор становятся люди, так или иначе связанные с дворянством.

Его Превосходительство Томас Бах. Фото: скриншот en.wikipedia.org

В связи с последними допинговыми скандалами на весь мир прогремела еще одна организация – Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Примечательно, что непосредственное участие в Олимпийских играх в качестве основного игрока не мешает организации быть независимой от МОК.

Создана она была поздно – лишь в 1999 г. – в Швейцарии. За время существования в WADA успели смениться всего три президента. Первый был гражданином Канады, второй – Австралии, а третий – Великобритании. При этом и Канада, и Австралия до сих пор называет своим монархом Елизавету II. Таким образом, все три президента WADA – подданные Ее Величества.

Сэр Крейг Риди. Фото: GLOBAL LOOK press/Bai Xuefei

Именно с этим, уверены конспирологи, связаны главные проблемы современного олимпийского движения. Дескать, британская аристократия всеми силами пытается отнять рычаги управления столь масштабным и значимым для всего мира проектом у континентальных европейцев. В ход идут не стихающие допинговые скандалы, призванные продемонстрировать якобы несостоятельность руководства МОК.

О том, почему жертвой основного удара выбрана именно Россия, можно рассуждать долго. Скорее всего, такое решение было принято британскими функционерами по целому ряду факторов. Во-первых, образ главного врага "всего хорошего в этом мире", усердно созданный во время холодной войны, не до конца выветрился из массового бессознательного.

Подобный цинизм по отношению к людям с ограниченными возможностями вызвал оторопь даже у самых последовательных противников России, однако тогда никто так и не вмешался.

В Пхёнчхане российских паралимпийцев ждало новое унижение. Их также заставили идти под нейтральным флагом и начисто вымарать все упоминания о Родине с формы и оборудования. Ну а каждый шаг атлетов с ограниченными возможностями из России сопровождается напоминаниями о допинговых скандалах.

Можно с легкостью сказать, что российской паралимпийской сборной приходится даже сложнее, чем спортсменам, отправившимся на основную часть Игр. Там хотя бы был МОК, пытавшийся создать видимость объективного отношения.

Теперь же в Пхёнчхане безраздельно царит МПК, который, как показал опыт Олимпиады в Рио, не знает жалости. Таким образом, приходят к неутешительным выводам конспирологи, Россия стала жертвой "войны" внутри европейской аристократии. Пока британские и континентальные дворяне делят места у руля олимпийского движения и пытаются расчистить "теплые местечки" с помощью скандалов, простые атлеты вынуждены терпеть унижения со стороны спортивных функционеров.

Дмитрий ФИЛИН
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