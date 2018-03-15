Стукач WADA ходил на Олимпиаде в чужих штанах

Стало известно о странной привычке экс-главы московской антидопинговой лаборатории на Играх в Пекине

Основатель Bosco Михаил Куснирович рассказал о своих отношениях с информатором WADA Григорием Родченковым. По его словам, Родченков – неадекватный человек.

"Я, конечно, не врач, чтобы ставить диагнозы, но в обычной социальной жизни с ним невозможно общаться", – цитирует его Sport24.

При этом Куснирович объяснил, что во время Олимпиады в Китае стукач ходил в шароварах вместо формы. Михаил утверждает, что Родченков даже согласился примерить его штаны.

"Я вроде как пошутил: "Хотите с себя сниму". А он говорит: "Да!" Отдал ему свои штаны, он потом до конца Олимпиады в них ходил", – добавил он.

Куснирович считает, что МОК перегнул палку и применил слишком суровое наказание за допинг в отношении россиян. Кроме того, в организации так и не пояснили свои мотивы и не привели доказательств. По его мнению, пострадали спортсмены, которые всегда были "чисты".

Родченков стал информатором WADA, которое расследует применение допинга в российском спорте. Его показания привели к отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхёнчхане. Допущенным спортсменам страны разрешили выступать только под нейтральным флагом.

Россия не раз отвергала обвинения в создании допинговой системы. На родине против Григория Родченкова возбуждены уголовные дела.