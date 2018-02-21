В деле информатора WADA замечен политический подтекст

Информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова не будут объявлять в международный розыск. Интерпол усмотрел в его деле политический подтекст, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией собеседник.

"Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер", – заявил информатор агентства.

Запрос в Международную организацию уголовной полиции был направлен еще в октябре. Ответ получен только сегодня, 21 февраля: секретариат Интерпола отказался вносить Родченкова в базу, задерживать и экстрадировать.

Напомним, информатор WADA заочно арестован в России сразу по трем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование предварительному расследованию и незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Григорий Родченков сбежал в Америку 2 года назад. Его заявления о подмененных допинг-пробах российских спортсменов на Играх в Сочи стали основой допингового скандала, который не прекращается до сих пор.

Совсем недавно, 9 февраля, Родченков устроил шоу в эфире американского канала CBS. Якобы из-за боязни преследований со стороны российских властей экс-чиновник изменил внешность. В новом облике он сделал ряд заявлений.

Добавим, что из-за доноса ученого 10 чемпионов и призеров сочинской Олимпиады лишились наград. Россия потеряла лидерство по итогам Игр-2014. Однако Спортивный арбитражный суд восстановил наших спортсменов в правах. Таким образом, сборная вернула себе первое место в общем зачете. Но на ОИ в Пхёнчхане, которые проходят в эти дни, она выступает под нейтральным флагом.

Российские правоохранители намерены добиться экстрадиции Родченкова в РФ из США.