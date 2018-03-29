Атлеты получили неожиданный совет от главы государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык вникать во все детали жизни родной страны. На встрече с олимпийскими и паралимпийскими спортсменами 29 марта он рассказал, что нашел идеальный допинг для белорусских атлетов.

"Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое... Вот сало – это самый лучший белорусский допинг", – приводит слова Лукашенко агентство "БЕЛТА".

Президент от души поблагодарил олимпийцев и паралимпийцев за выступление в Пхёнчхане и вручил им государственные награды. Он назвал спортивные победы идеологией Белоруссии и подчеркнул, что прошедшие соревнования оказались очень сложными.

"На зимних Играх мы были свидетелями ожесточенной борьбы не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Даже в межгосударственных отношениях", – добавил Лукашенко.

На зимней Олимпиаде в Южной Корее сборная Белоруссии заняла 15-е место в медальном зачете.