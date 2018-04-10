Пхёнчхан получил Олимпиаду за взятку

По данным СМИ, на подачку от корейского руководства согласились 27 членов МОК

Южная Корея выиграла право проведения зимних Олимпийских игр – 2018 коррупционным путем. Об этом стало известно в ходе расследования дела в отношении бывшего президента Республики Корея Ли Мен Бака. Оказалось, что 27 членов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали заявку Пхёнчхана в обмен на маркетинговые и спонсорские контракты.

При этом 12 из 27 подкупленных членов МОК были представителями от африканского континента, пишет Inside The Games. По информации издания, на нечистых на руку членов МОК Сеулу указал Папа Массата, сын экс-главы Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Отметим, что отец и сын Диаки уже обвинялись в коррупции при победе Рио-де-Жанейро в качестве организатора ОИ-2016.

По данным СМИ, средства шли через Samsung – дескать, Ли Мен Бак обещал руководителю корпорации Ли Гон Хи, что "отмажет" его в случае, если растрата раскроется. В самой компании, впрочем, уже опровергли обвинения.

"Компания на законных основаниях спонсировала МОК, точно так же, как и в случае с другими спонсорскими соглашениями", – приводит ее заявление агентство "Рёнхап".

XXIII зимние Олимпийские игры прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака, руководившего Республикой Корея в 2008-2013 гг., в настоящее время судят по обвинению в коррупции и присвоении госсредств. Ему грозит многолетнее тюремное заключение.