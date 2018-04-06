Экс-президента Южной Кореи упекли за решетку

Первая женщина, пробившаяся к власти в РК, виновной себя не считает

Бывшего лидера Республики Корея госпожу Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 млрд вон (примерно $16 миллионов). Приговор объявили в Сеуле в пятницу, 6 апреля. Сама экс-президент на заключительном заседании не присутствовала из-за плохого самочувствия, однако заявила, что виновной себя не считает.

Между тем Центральный районный суд южнокорейской столицы постановил, что Пак Кын Хе нарушила 16 статей закона. Среди них – разглашение гостайны, злоупотребление властью, вымогательство, получение взяток. Прокуратура требовала для бывшего президента 30 лет тюрьмы и 118,5 млрд вон штрафа, сообщает "Интерфакс".

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Пак Кын Хе победила на выборах президента Республики Корея в конце декабря 2012 г., став первой в истории страны женщиной – главой страны. В конце 2016 г. в прессу просочились сведения о вмешательстве в государственное управление ближайшей подруги президентши Чхве Сун Силь. Вскоре Чхве посадили на 20 лет, а Пак пришлось уйти в отставку, после чего ее арестовали по многочисленным обвинениям.