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Стукачу WADA дали "Оскар"

Фото: Ringo Chiu/ Zuma/ Global Look
Документальная картина о допинге в российском спорте и Григории Родченкове удостоена премии

Рано утром в понедельник, 5 марта, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе началась 90-я церемония вручения премий Американской академии киноискусств. По плану торжественное мероприятие продлится около 3,5 часов.

Уже известны несколько лауреатов престижной награды. Среди документальных полнометражных фильмов, оставив позади такие киноленты, как "Последние люди Алеппо", "Стронг-Айленд", "Лица, деревни" и "Абакус", победителем стал "Икар". 

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Картина рассказывает о велогонщике-любителе, который пытается выиграть соревнование, используя допинг. Он просит совета у главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, у которого была своя программа, помогавшая спортсменам использовать допинг и не попадаться.

В фильме говорится о роли Родченкова в зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи и его побеге из нашей страны. А также раскрываются способы тайного применения допинга российскими атлетами.

Лента была снята режиссером Брайаном Фогелем. Она вышла на экраны по всему миру на Netflix 4 августа 2017 года.

Во время награждения картины ведущий церемонии Джимми Киммел пошутил о президенте России. Он сказал, что "в эти выборы Путин не вмешивался". А режиссер фильма поблагодарил Григория Родченкова за храбрость.

Родченков – фигурант нескольких уголовных дел, в том числе о сбыте сильнодействующих веществ. Он скрывается за границей. Российский президент считает информатора WADA "придурком", у которого проблемы с психикой, напоминает URA.RU.

Алла НИКИТИНА
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