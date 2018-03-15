Наследница банкира нелестно высказалась о своей родине и навлекла на себя гнев соотечественников

Проживающая в столице Соединенного Королевства Дарья Тинькова, дочь известного банкира и предпринимателя, разразилась гневной записью в социальной сети. Она рассказала, что ей стало стыдно быть русской в Лондоне.

Конфликт между Британией и Россией девушка сочла "бредом" и пожаловалась, мол, ей теперь постоянно задают вопросы о том, что она думает о происходящем.

"Вот что я думаю: мне ужасно обидно, что люди на моей родине не умеют себя нормально вести... Мне ужасно стыдно в данный момент называть себя русской сейчас в Лондоне – сразу идет у людей негатив", – написала Дарья в Instagram .

Но девушка тем не менее не теряет оптимизма. Потому что, по ее словам, "Россия по-прежнему лучшая".

Впрочем, вскоре после публикации запись исчезла из Дарьиного аккаунта. То ли она поняла, что хватила лишнего, то ли ей не понравилась резко негативная реакция пользователей из России, которым стало за державу обидно, то ли все вместе.

Возмущенных граждан удаление записи не остановило, и теперь ругательными комментариями снабжены многие фотографии в профиле Тиньковой. Некоторые интернет-пользователи уже предположили, что теперь бизнес ее отца может столкнуться с определенными трудностями.

До сегодняшнего дня за судьбой дочки Олега Тинькова следило не так уж много людей. Но теперь ее персона, по крайней мере на некоторое время, окажется в центре общественного внимания. Пользователи решили познакомиться с девушкой поближе и узнали много любопытных вещей. Например, что в честь нее названы одноименные пельмени, украшающие морозилки многих россиян.

Дарье Тиньковой 24 года. Она единственная дочь Олега Тинькова (у него также есть два сына). Большую часть времени Дарья проживает в Великобритании, там же она получила образование.

В настоящий момент Тинькова строит свой бизнес, связанный с продажей алкоголя. Она составляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев из России, переехавших или сбежавших из нашей страны, отмечает Telegram-канал Mash.