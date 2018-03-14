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Великобритания рвет контакты с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press
Двусторонние отношения между двумя странами приостановлены

Британский премьер Тереза Мэй в своем парламентском выступлении заявила, что Лондон временно прекращает отношения с Москвой.

Во время заявления, который транслирует в прямом эфире YouTube, Мэй назвала дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "омерзительным поступком", после которого отношения между двумя государствами не будут прежними.

"Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией", – заявила Мэй.

При этом она добавила, что полный и окончательный разрыв отношений с Россией не входит в сферу интересов Британии.

Вместе с тем Лондон отменит официальный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, члены королевской семьи откажутся от поездки в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу летом этого года.

Валентина МАЙОРОВА
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