Эксперт Меркурис: армия России использует БПЛА эффективнее ВСУ

Хитрый трюк русских военных вызвал восхищение в Британии
Фото: соцсети
Иностранцы внимательно следят за достижениями нашей армия

Российские военные удивили западных экспертов продуманной и эффективной тактикой на поле боя. В Британии открыто признали: действия нашей армии вызывают уважение, особенно на фоне успешного применения беспилотников.

Британский эксперт Александр Меркурис в одном из недавних анализов ситуации на фронте отметил, что в России полностью сложилась система боевого применения БПЛА, и она работает без сбоев.

Он обратил внимание на то, что перед тем как начать штурм, российские военные забрасывают в тыл врага целый рой "крылатых бойцов", перерезая пути снабжения и оставляя противника в изоляции.

Такой прием, как заметил аналитик, особенно ярко проявил себя прошлым летом, а в марте снова доказал свою эффективность под Курском, где незалежные вояки понесли огромные потери.

Аналитик также добавил, что дроны превратились в один из главных инструментов современной войны. И если сравнивать, кто быстрее адаптировался к этим реалиям, преимущество явно на стороне российских военных.

Напомним, ранее украинская армия атаковала станцию "Турецкого потока".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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