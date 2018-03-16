Поклонская решила убрать Собчак

Депутат Госдумы просит снять с регистрации кандидата в президенты России

С таким предложением Наталья Поклонская обратилась в Центральную избирательную комиссию. Ксения Собчак посягает на территориальную целостность России и не уважает жителей Крыма, пояснила свой порыв бывшая прокурор полуострова.

Кандидату на высший пост в стране не пристало принародно говорить и показывать, что какая-то часть РФ не является ее территорией, заявила Поклонская. И назвала поведение Собчак позором, пишет РИА "Новости".

В этой ситуации она молчать не может. "Мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы – Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", – добавила депутат, цитирует "Крыминформ".

Своими высказываниями Собчак нарушает федеральный закон об избирательных правах, пропагандируя неполноценность крымчан по территориальному признаку, отметила Поклонская.

Однако вряд ли просьба депутата будет удовлетворена. Ведь, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, прозвучавшим на прошлой неделе, никто из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже не будет снят с выборов и все они "дойдут до финишной прямой".

В ближайшее воскресенье, 18 марта, в России состоятся выборы президента. На высший пост в стране претендуют восемь человек. В бюллетене их фамилии следуют по алфавиту: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после проведенного там в марте 2014 г. референдума. При этом "кандидат против всех" Ксения Собчак не раз утверждала, что полуостров – территория Украины и даже обращалась в посольство Незалежной за разрешением посетить его (хотя там это опровергли). При этом не так давно она признала, что большинство крымчан хотят быть в составе России и просто отдать Крым Украине не получится.

Кроме того, кандидат в президенты РФ поддерживает введенные США санкции в отношении нашей страны. При этом, по ее словам, простые граждане не должны от этого страдать.