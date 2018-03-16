Кот Мостик проследит за выборами в Крыму

Знаменитый талисман крымчан оценил готовность избирательного участка на полуострове

Строители Крымского моста смогут проголосовать на выборах президента России на специальном избирательном участке.

На страничке кота Мостика в Facebook появилась фотография помещения, где пройдет голосование. "Слежу, как избирательный участок готовят. Светло, просторно, а самое главное – за стеной столовая", – "написал" рыжий талисман стройки. И конечно, запостил фоточки себя, любимого, в разных ракурсах.

Подписчики поддержали Мостика. "Кухня – это главное. И товарищ за столом хороший", " Мостик, как всегда, все проконтролировал", "Котя, ты главный наблюдатель ))" – написали в комментариях к публикации (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев рассказал агентству "Крыминформ", что участки для голосования будут организованы для рабочих, занятых на строительстве моста через Керченский пролив и нового аэропорта Симферополя.

Крымчане впервые после присоединения к России будут участвовать в выборах главы государства. Голосование состоится 18 марта 2018 г. – в четвертую годовщину воссоединения полуострова с РФ. Всего в Крыму будут работать 1 тыс. 167 избирательных участков.