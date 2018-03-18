Первые лица страны проголосовали на выборах

Действующий глава государства посетил избирательный участок в Гагаринском районе Москвы

Действующий глава государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин в день выборов проголосовал на избирательном участке 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина.

Получив бюллетень, Путин зашел в кабинку для голосования, а затем опустил бюллетень в одну из электронных урн.

На участке в РАН Путин голосовал неоднократно. Именно здесь он сделал свой выбор во время прошлых президентских выборов 4 марта 2012 года.

Выйдя из помещения для голосования в холл Академии наук, действующий глава государства коротко пообщался с собравшимися там журналистами. В частности, он сказал, что считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента, передает РИА Новости

Отвечая на вопрос, голосовал ли он "через не могу", Путин ответил: "Почему через "не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны". А на вопрос, какое у него настроение, ответил, что рабочее: "У меня пара встреч рабочих еще на сегодня".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин голосовал на избирательном участке №75 в центре Москвы.

Поинтересовавшись у членов избирательной комиссии, как настроение, и услышав в ответ "Отлично!", председатель Госдумы взял бюллетень и скрылся в кабинке для голосования.

Вячеслав Володин. Фото:vk.com/duma

Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который также пришел отдать свой голос на этот избирательный участок.

18 марта жители России выбирают президента на следующие шесть лет. Избирательные участки по всей стране работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последними традиционно могут проголосовать жители Калининграда, где участки открыты до 21:00 мск.

