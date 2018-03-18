Украина устроила россиянам беспредел на выборах

В Киеве, Одессе и Львове полиция не пускает граждан на избирательные участки

Национальная гвардия и сотрудники полиции не пускают граждан РФ в здание российского консульства в Одессе и посольство в Киеве, где сегодня россияне должны проголосовать за будущего президента. Полиция перекрыла все проходы, а у зданий дежурят несколько десятков силовиков. Один из полицейских прокомментировал ситуацию: "Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем".

При этом обстановка накалена до предела. Как сообщает РИА Новости представители националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания, заявив о намерении устроить "коридор позора", для желающих проголосовать.

Похожая ситуация сложилась и у здания российского консульства в Харькове. Как рассказала в прямом эфире корреспондент телеканала "112 Украина" около 15 националистов пикетируют здание, подобным образом выражая свой протест против выборов президента РФ. "К консульству пришли около 15 митингующих, которые хотят не допустить голосования за президента Российской Федерации. Ближе к 11:00 (12:00 мск), как нам сообщили, митингующих будет гораздо больше", – отметила девушка.

Накануне глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полицейские не будут пропускать россиян в диппредставительства в день выборов президента России. Глава МВД опубликовал документ, в котором говорится, что подобные меры связаны с желанием Москвы провести голосование на выборах в Крыму, который Незалежная считает "оккупированной территорией". Именно поэтому принято решение не допускать россиян до избрания президента РФ на Украине.

Мид России заявил, что подобные шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам.



"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений", – отметили на Смоленской площади.

В Министерстве подчеркнули, что подобное открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации ведут лишь к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях