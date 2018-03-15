"Единая Россия" проследит за выборами в регионах

Контроль в субъектах будет произведен по видеосвязи, сообщил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак

Отслеживать работу региональных отделений "Единой России" на выборах будет мобилизационный центр партии, который начнет свою работу 17 марта. А в день выборов 18 марта он будет контролировать их действие дистанционно, через видеосвязь. Запланированы три включения: в 14:00, в 18:00 и в 21:00 по московскому времени.

Таким образом, партия президента рассчитывает через свои структуры в регионах привлечь на участки до 10 миллионов человек, рассказал секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак. По его мнению, главная задача данного центра – аккумулировать информацию об участии представителей "Единой России" в голосовании.

"Такие центры будут работать не только в Москве, но и во всех регионах. При этом мобилизационный центр партии в Москве ни в коем случае не подменяет работу избирательного штаба Владимира Путина, у него другие задачи", – сообщил Турчак в интервью "Известиям".

Он признался, что работу мобилизационного центра в партии расценивают как вклад в предвыборную кампанию.

"На всех этапах избирательной кампании "Единая Россия" поддерживала нашего кандидата и работала в интересах выборов в целом, чтобы они прошли максимально легитимно", – отметил Турчак. И добавил, что ЕР в единый день сбора подписей предоставляла площадки для сборщиков "голосов" в поддержку самовыдвижения действующего президента Владимира Путина.

Кроме того, как отметил Турчак, члены партии обучали наблюдателей для работы на участках. "Единая Россия" подготовила более 90 тыс. наблюдателей для нашего кандидата", – похвалился партиец.