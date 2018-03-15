Польские предприниматели требуют защиты от завалившей страну своими товарами Незалежной

Огромные объемы импорта продукции с Украины стали беспокоить бизнесменов Польши. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление вице-президента украинско-польской торговой палаты Эльжбеты Бодьо.

По ее словам, в первую очередь недовольство выражают аграрии. Польские компании заговорили о применении специальных мер в торговле с Незалежной в рамках защитных мер ВТО.

На проходящем сейчас форуме "Европа-Украина" в Жешуве (Польша) министр инвестиций и развития Ежи Квецинский заявил, что в 2017 году украинский экспорт в Республику рос быстрее, чем польский на Украину, пишет "Укринформ".

"В прошлом году экспорт польских продуктов на Украину вырос на 24% – до 4,3 млрд евро, но еще больше вырос импорт с Украины – на 27% и составляет сейчас 2,1 млрд евро", – привел данные министр.

По его словам, улучшение польско-украинского экономического сотрудничества на уровне бизнеса является положительной тенденцией.

Однако он отметил, что прямые польские инвестиции на Украину остаются небольшими и в 2017-ом составили "несколько миллионов евро". "Зато несколько лет назад они были на уровне 200-300 млн евро в год", – цитирует поляка Диалог.UA.

Квецинский считает, что "для польского бизнеса инвестирование в Украину является очень рискованным".

На днях стали известны данные Центра исследования общественного мнения (CBOS) об отношении поляков к украинцам. По результатам опроса выяснилось, что антипатию к жителям Незалежной испытывают 40% польских респондентов. При этом отношение к выходцам с Украины существенно ухудшилось и на сегодняшний день является наименее благоприятным за последние 10 лет.

