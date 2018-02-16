Кризис заставит украинцев забыть Бандеру

Нововведение поляков поставит перед мигрантами из Незалежной сложный выбор

Проверка Варшавы на лояльность граждан Украины к идеям нового старого героя постмайданных киевских властей Степана Бандеры приведет к оттоку украинских гастарбайтеров с плодово-ягодных полей Польши. К такому выводу пришел политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя сегодня последние известия с польско-украинской границы.

Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja сообщило, что граждане Незалежной, которые подают заявления на право пребывание в Польше, сначала должны ответить о своем отношении к лидеру запрещенной в РФ УПА и в целом об идеологии этой организации украинских националистов. Если заявитель отказывается отвечать на эти щепетильные вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в Польшу.

Причем отказывают даже тем, у кого есть ближайшие родственники с польским гражданством. Данную информацию подтвердила глава организации "Евромайдан Варшава" Наталия Панченко. Она считает, что такие действия чиновников можно расценивать как манипуляцию с их стороны.

"Люди имеют документы, которые подтверждают их происхождение, но если они недостаточно решительно отвечают на вопрос о Бандере – прощай Польша", – отмечает Панченко.

В качестве примера отказа она привела такой случай. Мужчина на вопрос об УПА ответил: "А я откуда знаю? Никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, что были и в Польше, и на Украине. Никогда этим не интересовался".

Польские пограничники посчитали этот ответ как желание скрыть положительное отношение заявителя к УПА.

По мнению российского специалиста, между Варшавой и Киевом наметился глубочайший политический кризис, который дальше будет лишь углубляться.

"Сейчас для украинских граждан, которые в условиях тяжелейшего экономического кризиса на Украине ищут возможность заработать в соседней еще недавно дружественной стране, созданы достаточно сложные дискриминационные условия. Ведь дело не в том, что их опрашивают об их взглядах на границе. Польское общество будет относиться к украинским гражданам все хуже и хуже", – цитирует Шаповалова РИА "Новости".

Он предположил, что количество украинцев, которые в последнее время массово едут на заработки в Польшу, существенно сократится.

Напомним, в начале февраля этого года польский президент Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Также можно сесть в тюрьму или попасть на крупный штраф за обвинение поляков в причастности к холокосту и пособничестве фашистам.

Необходимо отметить, что с 2014 г. число трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло более чем на 350%, писало местное издание Gazeta Prawna 9 февраля 2018-го. В 2017 г. поляки выдали украинцам 1,7 млн временных разрешений на работу.

