Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кризис заставит украинцев забыть Бандеру

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel Kalker
продолжениеУкраинцы соскучились по Саакашвили
Нововведение поляков поставит перед мигрантами из Незалежной сложный выбор

Проверка Варшавы на лояльность граждан Украины к идеям нового старого героя постмайданных киевских властей Степана Бандеры приведет к оттоку украинских гастарбайтеров с плодово-ягодных полей Польши. К такому выводу пришел политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя сегодня последние известия с польско-украинской границы.

Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja сообщило, что граждане Незалежной, которые подают заявления на право пребывание в Польше, сначала должны ответить о своем отношении к лидеру запрещенной в РФ УПА и в целом об идеологии этой организации украинских националистов. Если заявитель отказывается отвечать на эти щепетильные вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в Польшу.

По теме

Причем отказывают даже тем, у кого есть ближайшие родственники с польским гражданством. Данную информацию подтвердила глава организации "Евромайдан Варшава" Наталия Панченко. Она считает, что такие действия чиновников можно расценивать как манипуляцию с их стороны.

"Люди имеют документы, которые подтверждают их происхождение, но если они недостаточно решительно отвечают на вопрос о Бандере – прощай Польша", – отмечает Панченко.

В качестве примера отказа она привела такой случай. Мужчина на вопрос об УПА ответил: "А я откуда знаю? Никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, что были и в Польше, и на Украине. Никогда этим не интересовался".

Польские пограничники посчитали этот ответ как желание скрыть положительное отношение заявителя к УПА.

По мнению российского специалиста, между Варшавой и Киевом наметился глубочайший политический кризис, который дальше будет лишь углубляться.

"Сейчас для украинских граждан, которые в условиях тяжелейшего экономического кризиса на Украине ищут возможность заработать в соседней еще недавно дружественной стране, созданы достаточно сложные дискриминационные условия. Ведь дело не в том, что их опрашивают об их взглядах на границе. Польское общество будет относиться к украинским гражданам все хуже и хуже", – цитирует Шаповалова РИА "Новости".

Он предположил, что количество украинцев, которые в последнее время массово едут на заработки в Польшу, существенно сократится.

Напомним, в начале февраля этого года польский президент Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Также можно сесть в тюрьму или попасть на крупный штраф за обвинение поляков в причастности к холокосту и пособничестве фашистам.

Необходимо отметить, что с 2014 г. число трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло более чем на 350%, писало местное издание Gazeta Prawna 9 февраля 2018-го. В 2017 г. поляки выдали украинцам 1,7 млн временных разрешений на работу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Любимые россиянами курорты подорожали вдвое

Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным

В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка

Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей