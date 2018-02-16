Кризис заставит украинцев забыть Бандеру
Проверка Варшавы на лояльность граждан Украины к идеям нового старого героя постмайданных киевских властей Степана Бандеры приведет к оттоку украинских гастарбайтеров с плодово-ягодных полей Польши. К такому выводу пришел политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя сегодня последние известия с польско-украинской границы.
Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на телеканал Superstacja сообщило, что граждане Незалежной, которые подают заявления на право пребывание в Польше, сначала должны ответить о своем отношении к лидеру запрещенной в РФ УПА и в целом об идеологии этой организации украинских националистов. Если заявитель отказывается отвечать на эти щепетильные вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в Польшу.
Причем отказывают даже тем, у кого есть ближайшие родственники с польским гражданством. Данную информацию подтвердила глава организации "Евромайдан Варшава" Наталия Панченко. Она считает, что такие действия чиновников можно расценивать как манипуляцию с их стороны.
"Люди имеют документы, которые подтверждают их происхождение, но если они недостаточно решительно отвечают на вопрос о Бандере – прощай Польша", – отмечает Панченко.
В качестве примера отказа она привела такой случай. Мужчина на вопрос об УПА ответил: "А я откуда знаю? Никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, что были и в Польше, и на Украине. Никогда этим не интересовался".
Польские пограничники посчитали этот ответ как желание скрыть положительное отношение заявителя к УПА.
По мнению российского специалиста, между Варшавой и Киевом наметился глубочайший политический кризис, который дальше будет лишь углубляться.
"Сейчас для украинских граждан, которые в условиях тяжелейшего экономического кризиса на Украине ищут возможность заработать в соседней еще недавно дружественной стране, созданы достаточно сложные дискриминационные условия. Ведь дело не в том, что их опрашивают об их взглядах на границе. Польское общество будет относиться к украинским гражданам все хуже и хуже", – цитирует Шаповалова РИА "Новости".
Он предположил, что количество украинцев, которые в последнее время массово едут на заработки в Польшу, существенно сократится.
Напомним, в начале февраля этого года польский президент Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Также можно сесть в тюрьму или попасть на крупный штраф за обвинение поляков в причастности к холокосту и пособничестве фашистам.
Необходимо отметить, что
с 2014 г. число трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло более чем на 350%, писало
местное издание Gazeta Prawna 9 февраля 2018-го. В 2017 г. поляки выдали украинцам 1,7 млн
временных разрешений на работу.
Любимые россиянами курорты подорожали вдвое
Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным
В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка
Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина