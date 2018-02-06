Дуда подписал антибандеровский закон

Польский лидер пошел против мнения сразу двух стран - Украины и Израиля

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон об Институте национальной памяти, который запретит формулировку "польские лагеря смерти" и пропаганду "бандеровской идеологии" в стране. Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter.

"Я принял решение, что подпишу закон об Институте национальной памяти, и передам его в Конституционный трибунал для последующей проверки", - сказал Дуда.

Президент отметил, что это не спонтанный закон, а его положения он обсуждал год назад во время своей поездки в Израиль. Дуда подчеркнул, что для него очень важно построение хороших отношений между Варшавой и Иерусалимом. "Мы жили на этой земле в течение 1000 лет в содружестве - это наша великая общая история, которая была прервана драматическим путем во времена гитлеровской Германии", - считает лидер Польши.

По его словам, поляки не причастны к холокосту и не принимали в нем участие "каким-либо системным образом".

Он признал, что всякие сомнения, связанные с законом, должны быть прояснены, т.к. этого требует уважение к памяти, к чувствам тех, чьи близкие погибли, и тех, кто спасен и чьи ужасные воспоминания являются воспоминаниями для всего мира.

Дуда утверждает, что принятый закон не станет барьером для художественной и научной сфер.

"Эти положения никоим образом не ограничивают художественную и научную деятельность: в окончательной формулировке положений ст. 55а исключается действие закона в отношении художественной и научной деятельности, это очень четко прописано в законе", - цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что в Польше не может быть места ненависти по признаку национальной или этнической принадлежности. "Мы все знаем, к чему привел антисемитизм. Никогда в истории это не должно повториться", - уверен Дуда.

Ранее сегодня Верховная рада Украины потребовала от Варшавы отказаться от этого закона, который депутаты назвали "антиукраинским". По их мнению, принятие документа "может негативно повлиять на польско-украинские отношения". Ну и всенепременно в заявлении Рады не обошлось без российской тематики, т.к. именно Москва, с точки зрения украинских депутатов, ссорит Варшаву с Киевом.

"Неоспоримым является то, что как в прошлом, так и сегодня разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, которым были нацистский и коммунистический режим, а сегодня - российский агрессор и оккупант", - говорится в сообщении телеканала "112".

Узнав неприятные новости из Варшавы, фракция "Радикальной партии" тут же потребовала отозвать посла Украины в Польше для консультаций в связи с принятием закона о запрете "бандеровской идеологии".

Напомним, 1 февраля польский Сенат без поправок одобрил закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии".

