Во Львове установили флаг ОУН-УПА
Сегодня впервые на здании Львовского горсовета вместе с государственным флагом Украины вывешено красно-черное полотнище запрещенной в России "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА). Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает местное издание "Zaxid.net".
Отмечается, что этот прапор установлен над мэрией в честь Дня памяти Героев Небесной Сотни, который посвящен погибшим митингующим на Майдане в феврале 2014 г. в период так называемой "революции достоинства".
#Львів: Перед львівської Ратушею вперше вивісили червоно-чорний прапор. Фото дня https://t.co/ZEI7ZwXNT8#НебеснаСотня pic.twitter.com/OD3Lkh6Y6f— ZAXID.NET (@ZaxidNet) 20 февраля 2018 г.
В издании напомнили, что 15 февраля местные депутаты рекомендовали во время празднования памятных дат и торжественных событий использовать во Львове "красно-черный флаг и другую национально-патриотическую символику". Причем ряд политиков настаивали, чтобы полотнище украинских националистов вывешивалось именно вместе с государственным сине-желтым на всех административных зданиях, однако ветераны УПА и ОУН такие инициативы осудили.
Еще в мае 2015 г. пришедший к власти после госпереворота Петр Порошенко присвоил убийцам и головорезам, участвовавшим в Волынской резне и массовых казнях евреев на Западной Украине, статус "борцов за независимость" Незалежной с правом на соцгарантии. В Москве данное решение осудили, заявив, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне", пишет РИА "Новости".
Судя по сегодняшним событиям, украинская сторона решила пойти на серьезный конфликт в отношениях с Польшей, которая запретила всяческую оуновскую символику, включая пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно одобренному в январе Польским сеймом и в начале февраля президентом соответствующему закону, предусматривается возможность открытия уголовных дел в отношении граждан, отрицающих вину украинских националистов за преступления против поляков.
Также в Варшаве составляются черные списки тех жителей Незалежной, которые у себя на родине прославляют бандеровщину. Реестр должен помочь польским пограничникам поставить заслон на въезд в страну таким украинцам, в том числе тем, кто ищет работу в Польше.
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