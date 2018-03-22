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Саркози предъявлено обвинение

Николя Саркози. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Бывшему президенту Франции вменяют получение взятки

Он подозревается в незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 г. и сокрытии ливийских государственных средств. Сам Николя Саркози все опровергает.

Обвинения выдвинуты экс-президенту в среду, 21 марта, после двух суток его пребывания под стражей, пишет Le Monde. Дело было возбуждено еще в апреле 2013 г., но Саркози допросили впервые. Теперь ему предстоит суд.

Предполагается, что Муаммар Каддафи тайно предоставил французскому политику на избирательную кампанию 50 млн, что вдвое больше разрешенного законом бюджета и нарушает правила внешнего финансирования выборов.

Сын убитого ливийского лидера согласился дать показания против Николя Саркози. Саиф аль-Ислама Каддафи заявил, что может представить доказательства причастности отца к этому делу вместе с нелегальными фондами.

Он назвал бывшего главу Пятой Республики военным преступником, ответственным за распространение терроризма и нелегальной иммиграции в Ливии. И призвал нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона судить экс-лидера страны за преступления, совершенные против ливийского народа.

Накануне вечером после 25-часового допроса, который провели сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, Николя Саркози отпустили из-под стражи, напоминает телеканал "360". И как раз сегодня ему и должны были предъявить обвинения.

Расследование по делу началось в 2012 г., после того, как Саркози проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, и сложив полномочия, лишился судебного иммунитета.

Алла НИКИТИНА
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