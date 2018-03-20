Задержан экс-президент Франции Николя Саркози
Полиция задержала экс-президента Франции Николя Саркози по делу о незаконном финансировании его победной избирательной кампании 2007 года.
Об этом сообщают источники Reuters в судебной инстанции страны. Также информацию подтверждают источники AFP.
Французские СМИ пишут, что бывший глава страны находится в полиции Нантерна, его поместили туда утром во вторник, 20 марта.
Как пишет Le Monde, Саркози помещен под стражу и впервые с момента начала расследования. В ближайшие часы ему могут предъявить обвинение. В данный момент политик дает показания.
Издание напоминает, что речь идет о финансовой поддержке президентской кампании Саркози некими ливийскими фондами. В 2013 году французское издание Mediapart начало собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что штаб Саркози получил 50 млн евро от клана Каддафи в качестве пожерствования.
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