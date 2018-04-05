Газовое счастье Украины зависит от Европы

Эксперт подсчитал, какой объем транзита "голубого топлива" останется на долю Незалежной

Статус Украины как транзитера газа целиком зависит от европейских потребителей. Об этом заявил эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков. Он озвучил сценарий развития ситуации после того, как Россия запустит газопроводы "Турецкий поток" в Турцию и страны Южной Европы и "Северный поток – 2" на север и в центрально-европейские государства.

"В 2017 г. через Украину прошло 93,5 млрд куб. м. Допустим, 55 млрд уйдет на "Северный поток – 2", 31,5 млрд – на "Турецкий поток". Дозагрузка "Северного потока - 1" – это еще 4 млрд куб. м. Получается, что 3 млрд куб. м не влезают в обходные газопроводы", – прикинул эксперт в комментарии RT.

Но эта раскладка верна, если Европа сохранит нынешний объем закупок газа у России. Если она начнет покупать больше американского СПГ, на чем откровенно настаивает Вашингтон, или в принципе станет экономить, то Киеву не повезет. "Если европейцы сократят потребление, то на Украину ничего не остается фактически. Чем больше будут закупать, тем больше будут помогать ей", – подчеркнул Юшкевич.

Он отметил, что у "Газпрома" нет цели любым путем лишить Украину доходов от транзита. Российская компания руководствуется соображениями целесообразности. Поэтому, к примеру, снабжать газом Румынию и Молдавию предпочла бы через территорию Незалежной. Но если Киев проявит себя как ненадежный партнер, то у Москвы есть варианты.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится в 10 раз.