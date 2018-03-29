Газпромовские "котики" готовы заплатить "Нафтогазу"
В финансовой отчетности "Газпрома" за прошлый год отразятся $2,56 млрд, которые по решению Стокгольмского арбитража он должен выплатить "Нафтогазу Украины". Эта сумма находится в резерве, пояснил зампред правления энергетической компании Андрей Круглов.
"Нафтогаз" на это решение отреагировал постом в Twitter, обратившись к российскому оппоненту с нежностью. "Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража – это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности – это международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в сообщении.
Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что в его хранилищах избыток голубого топлива. Газа столько, что его хватит, даже если украинскую землю засыплет снегом, и он не растает до лета. "Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", – сказано в Twitter компании.
Запасів газу вистачить ( в ПСГ 7,8 млрд куб.м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла… pic.twitter.com/iDAMHXLITg— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.
К слову, зампред "Газпрома" не уточнил, дойдут ли большие деньги до адресата. "Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решения", цитирует Круглова "Интерфакс".
Уже завтра, 30 марта, отчетность "Газпрома" за 2017 год будет опубликована по российским стандартам бухгалтерского учета, а в конце апреля – по Международным стандартам финансовой отчетности.
Топ-менеджер отметил, что данное действие, несмотря на внушительный размер суммы, – не показатель убытка компании. "Это значит, что прибыль будет меньше... Убыток мы не покажем", – подчеркнул зампред.
Напомним, в феврале 2018 г. Стокгольмский
арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу"
неустойку за сокращение транзита газа. С учетом взаимных требований
"Газпром" оказался должен Украине $2,56 миллиарда. В Москве заявили о
намерении обжаловать приговор и подали документы на расторжение всех контрактов
с украинской стороной.
Однако Киеву вышеназванных денег мало. В украинской столице уверены, поскольку российская компания медлит с возвращением долга, установленного Стокгольмским арбитражем, на сумму выплаты ежедневно набегают полмиллиона долларов пени.
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