Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Газпромовские "котики" готовы заплатить "Нафтогазу"

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
продолжениеФлаги оуновцев доведут поляков до белого каления
Сказывается затянувшиеся зима и судебная тяжба

В финансовой отчетности "Газпрома" за прошлый год отразятся $2,56 млрд, которые по решению Стокгольмского арбитража он должен выплатить "Нафтогазу Украины". Эта сумма находится в резерве, пояснил зампред правления энергетической компании Андрей Круглов.

"Нафтогаз" на это решение отреагировал постом в Twitter, обратившись к российскому оппоненту с нежностью. "Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража – это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности – это международные стандарты финансовой отчетности", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что в его хранилищах избыток голубого топлива. Газа столько, что его хватит, даже если украинскую землю засыплет снегом, и он не растает до лета. "Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", – сказано в Twitter компании.

 

 

К слову, зампред "Газпрома" не уточнил, дойдут ли большие деньги до адресата. "Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решения", цитирует Круглова "Интерфакс".

Уже завтра, 30 марта, отчетность "Газпрома" за 2017 год будет опубликована по российским стандартам бухгалтерского учета, а в конце апреля – по Международным стандартам финансовой отчетности.

Топ-менеджер отметил, что данное действие, несмотря на внушительный размер суммы, – не показатель убытка компании. "Это значит, что прибыль будет меньше... Убыток мы не покажем", – подчеркнул зампред. 

Напомним, в феврале 2018 г. Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа. С учетом взаимных требований "Газпром" оказался должен Украине $2,56 миллиарда. В Москве заявили о намерении обжаловать приговор и подали документы на расторжение всех контрактов с украинской стороной.

Однако Киеву вышеназванных денег мало. В украинской столице уверены, поскольку российская компания медлит с возвращением долга, установленного Стокгольмским арбитражем, на сумму выплаты ежедневно набегают полмиллиона долларов пени. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Трампа попросили не пилить сук

Пекин сделал Вашингтону последнее китайское предупреждение

Снег останется в Москве надолго

На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей