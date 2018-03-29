Экс-летчица рассказала, как проходит ее голодовка, а у матери не взяли пирожки

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что перестанет жить, если бросит курить. Так она прокомментировала ход своей голодовки во время сегодняшнего заседания Апелляционного суда на ее арест.



Герой Украины из стеклянной кабины успела коротко пообщаться с журналистами.

"Пью воду и курю – все, чем я живу", – выкрикнула она.

Кто-то предложил вероятной украинской сиделице, которую власть обвиняет в терроризме и покушении на парламент и самого верховного главнокомандующего, бросить пагубную привычку. На что Савченко ответила, что "бросит жить, если перестанет курить".

Также она пригрозила обидчикам своей семьи страшными карами, особенно, если кто-то тронет ее пожилую мать. "Проклятие матери, которая убита горем, – тяжелейшее проклятие. Пусть не трогают мою семью. А то я восстану из мертвых, восстану из пепла, я их уничтожу, они не успеют опомниться. Твари", – предупредила экс-наводчица. Ее слова приводит телеканал "112".

В свою очередь родительница депутата рассказала, что ее дочь "похудела и отказывается есть". Об этом Мария Савченко поведала журналистам возле изолятора СБУ, после посещения украинской героини.

"Похудела, конечно. На лице похудела, ручки такие тоненькие", – цитирует женщину агентство НДР.

Она отметила, что убеждала дочь поесть, однако та "не поддается".

"Говорила, просила, чтобы не голодала, потому что, чтобы жить и бороться, нужно есть. Но она не поддается. Я пирожков напекла. Не приняли. В Москве когда-то не приняли и тут не взяли. Голубцов сделала", – добавила мать Савченко.

По ее словам, дочь чувствует себя нормально и передавала всем привет.

Позже в четверг стало известно, что суд оставил в силе арест нардепа.

