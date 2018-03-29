Флаг Бандеры рассорит Польшу и Украину окончательно
Варшава обязательно отреагирует на предложение депутатов Верховной рады сделать красно-черный флаг "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, организация запрещена в РФ) государственным символом. Такое мнение высказал польский политолог Марек Серант "Вестям" в четверг, 29 марта.
"Как минимум, этот шаг могут подать как проявление тоталитаризма. Кроме этого, коммуникация между странами может ухудшиться, и у Польши возможностей для этого предостаточно – например, она может сократить сотрудничество в экономической сфере и отказаться от поддержки Украины на международном уровне, а также может поменяться и отношение к украинцам внутри Польши", – считает политолог.
Инициаторами вывешивания оуновского флага стали депутаты от националистической партии "Свобода". Накануне соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.
"Он был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применения. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине. Настал черед высшего законодательного органа государства", – пояснил один из авторов документа "свободовец" Андрей Ильенко. Его слова приводит издание Кiевскiй ТелеграфЪ.
В Рожищенском райсовете в Волынской области другой "свободовец" Александр Никончук заявил, что запрет "бандеровской идеологии" в Польше – отрицание права украинцев на государственность и национальное достоинство. "Красно-черный флаг – это символ того, что украинцы имеют свою историю и своих героев. Это наш ответ на недружественные шаги Варшавы", – цитирует бандеровца РИА "Новости".
Ранее флаг украинских националистов разрешили использовать в дни памятных дат вместе с жовто-блакытным прапором Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы, в очереди Хмельницкая область.
В современной постмайданной Украине активно пытаются забыть, что
каратели из ОУН-УПА в годы Великой Отечественной войны совершали самые зверские злодеяния, подчас пострашнее, чем немецкие оккупанты. Бандеровцы замучили и убили десятки тысяч мирных граждан, в большей части женщин, детей и стариков в деревнях Белоруссии, Украины,
Польши. Украинские националисты проводили карательные операции, сжигая целые села, в
Хатыни, Бабьем яру, Львове, на Волыни.
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