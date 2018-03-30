В Киеве случилось весеннее обострение

Властям Незалежной привиделось, что они вещают на Крым

Фантазией назвал заявления Киева о телевещании украинских каналов на Крым вице-премьер республики, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

"В реальности вещания нет. Оно исключительно в их нереализованных фантазиях", – сообщил Полонский РИА "Новости".

Накануне Министерство информационной политики Незалежной отрапортовало, что местный телеканал UA|TV в тестовом режиме вещает на Крым, а также территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. На полуострове такие заявления восприняли с откровенной иронией.

"Предполагаю, что схема вещания следующая: чиновники министерства сокрытия информации Украины включили на этот канал телевизор и положили перед ним карту Крыма. После чего отчитались о начале вещания. Впрочем, такими же методами они транслируют на Крым украинское радио. Просто перед картой стоит радиоприемник", – посмеялся Полонский.

В августе прошлого года это министерство уже рапортовало о начале вещания на Крым со специально построенной в селе Чонгар Херсонской области вышки. Вскоре оказалось, что сигнала как не было, так и нет. Были высказаны предположения, что средства, выделенные на организацию вещания, были попросту разворованы, а возведенная вышка оказалась бутафорией.