Канада держит украинцев на расстоянии
Это неактуально, заявили в Оттаве. Пока Украина недостойна того, чтобы ее граждане свободно посещали Канаду. Об этом говорится в ответе кабмина на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.
Правительство Страны кленового листа "решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие", приводит выдержку из соответствующего документа "Укринформ". А пересмотр визовых требований для Незалежной оно пока не рассматривает.
Виною всему – "социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью".
Кроме того, у Канады визовый режим с большинством стран мира и она не проводит его анализ на основе взаимности, отметили в правительстве. А Киев отменил визы для канадцев еще в 2005 году.
В обнародованном в конце декабря 2017 г. отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", содержится призыв отменить визовые требования для краткосрочных поездок украинцев.
Украинская этническая группа занимает в Канаде пятое место по численности населения. По этому показателю Страна кленового листа является третьей в мире после Незалежной и России.
Британия теряет лицо в споре с Россией
Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов
Снег останется в Москве надолго
На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина