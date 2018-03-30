В североамериканской стране не торопятся с безвизом для граждан Незалежной

Это неактуально, заявили в Оттаве. Пока Украина недостойна того, чтобы ее граждане свободно посещали Канаду. Об этом говорится в ответе кабмина на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

Правительство Страны кленового листа "решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие", приводит выдержку из соответствующего документа "Укринформ". А пересмотр визовых требований для Незалежной оно пока не рассматривает.

Виною всему – "социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью".

Кроме того, у Канады визовый режим с большинством стран мира и она не проводит его анализ на основе взаимности, отметили в правительстве. А Киев отменил визы для канадцев еще в 2005 году.

В обнародованном в конце декабря 2017 г. отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", содержится призыв отменить визовые требования для краткосрочных поездок украинцев.

Украинская этническая группа занимает в Канаде пятое место по численности населения. По этому показателю Страна кленового листа является третьей в мире после Незалежной и России.