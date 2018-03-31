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Украине уже никто не верит

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Депутат Верховной рады считает, что доверие партнеров к Киеву подорвал президент Порошенко

Нардеп Евгений Мураев пришел к выводу, что отношение к Украине в мире меняется, причем в худшую сторону: ей больше никто не верит.

"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", – заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.

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В конце прошлого года на растущее недовольство западных союзников президентом Украины указывал американский эксперт Джош Коэн, работавший в USAID – Агентстве США по международному развитию, которое занимается продвижением гуманитарного влияния Вашингтона.

"Запад должен признать то, что он поддержал не того лидера на Украине. Президент Петр Порошенко в значительной степени потерпел неудачу в свете своих обещаний очистить страну от "коррупции", – считает Коэн. По его словам, американцам и их союзникам не нужно больше устраивать для Порошенко "торжественных дипломатических приемов" и приглашать в Конгресс.


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