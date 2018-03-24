В Киеве готовят блокировку Крымского моста
Один из лидеров запрещенного РФ меджлиса крымско-татарского народа Ислямов заявил, что намерен сделать все для воспрепятствования движения по Крымскому мосту, который свяжет полуостров с материковой Россией.
Он предлагает "фиксировать" весь проезжающий по мосту транспорт и вводить санкции против лиц, попадающих таким образом в Крым.
Если "санкции" (а все, что Киев может, это запретить въезд на территорию Украины) не дадут результата, Ислямов пообещал рассмотреть вариант физического препятствования движению по мосту."Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", – пообещал представитель меджлиса, не став уточнять, что это за шаги.
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет пущено досрочно – в мае. Сначала мост откроют для легкового и пассажирского транспорта, а позже – для грузовиков.
К настоящему времени на автодорожной части моста уложено 70% асфальта и выполнена большая часть обустройства его инфраструктуры.Мост между Таманью и Керчью свяжет Крым с другими регионами России, по нему будет открыто автомобильное и железнодорожное сообщение.
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