Российский полуостров должен крепче связать РФ и Сирию

Сирийцы предложили создать в Крыму морской хаб, чтобы активизировать взаимное экономическое сотрудничество двух стран. Об этом стало известно во время визита делегации российского бизнеса в Дамаск, сообщил cопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

"Руководитель сельскохозяйственной палаты Сирии предложил нам создать хаб в Крыму, потому что Крым – это ближайшая российская морская точка к Сирии", – цитирует РИА "Новости" Назарова.

Он отметил, что этот транспортный узел необходимо построить для увеличения торгового оборота между двумя странами. По его словам, в настоящее время уже есть несколько кораблей, работающих как челноки, однако их явно недостаточно для потребностей российско-сирийского экономического взаимодействия.

Назаров считает, что в САР сегодня производят ряд товаров, хоть и в небольшом количестве, но гораздо дешевле, а часто и качественнее, чем, например, турецкие или израильские. Россия могла бы их получать из Сирии. В свою очередь, Дамаск заинтересован в российской продукции, в частности фармацевтики и зерна.

"Если раньше сирийцы получали урожай около 4 млн тонн зерна в год, то сейчас это в 2-2,5 раза меньше, им хватает покрывать только самый минимум своих потребностей", – подчеркнул Назаров.

Россия же в 2017 г. собрала рекордный урожай зерна свыше 135 млн т и могла бы поставить требующиеся для Сирии объемы зерновых.

В состав нашей делегации вошли представители республики Крым, "Деловой России" и оргкомитета ЯМЭФ. В Дамаске россияне встречались с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом.

Назаров рассказал, что в Крым на предстоящий IV Ялтинский форум собирается большая сирийская делегация, в которую войдут около 100 человек – "крупнейшие бизнесмены, руководители промышленной и сельскохозяйственной палат, руководители Российско-Сирийского делового совета, министры".

Планируется, что сирийцев возглавит премьер Хамис, "чтобы на Ялтинской конференции все вопросы, которые будут обсуждаться, могли сразу иметь некое решение и завершение".

ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля.