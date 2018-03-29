На захваченном украинцами российском судне заканчивается продовольствие

Тревожный сигнал поступил с крымского рыболовецкого судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, – у россиян стремительно сокращаются запасы еды, воды и топлива. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил представитель судовладельца – производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь).

"Запасы продовольствия, питьевой воды и топлива у экипажа подходят к концу. Команда вынуждена экономить, так как не знает, сколько еще их продержат украинские пограничники", – сказал РИА "Новости" собеседник агентства.

По информации Telegram-канала "112", по состоянию на 13:00 часов сегодняшнего дня на борту судна запасы составляли: продукты питания из расчета на 1 сутки, пресной воды – на 3 дня, топлива – на 5.

Авторы поста сообщают, что на "Норде" находятся 10 членов экипажа, среди которых есть одна женщина.

Ранее в четверг на еженедельном традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева немедленно освободить российское судно, назвав его захват провокацией. Также она сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами.

"Мы рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна "Норд" законному владельцу", – цитирует дипломата "Крыминформ".

По ее словам, российские рыбаки осуществляли лов в соответствии с правилами рыболовства.



"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря", – подчеркнула Захарова.

Сейчас "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении, членам экипажа запретили его покидать. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинцы разъяснений не дали.

Россиян обвиняют в отсутствии украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешении на выход в море, выданного портом Бердянск.

Судя по всему, таким образом киевские власти решили "отжимать" потерянную после референдума крымскую собственность.

