Путин едва сорвался на мат, говоря о российских элитах

Путин едва сорвался на мат, говоря о российских элитах
Владимир Путин. Кадр видео
Эмоциональная речь главы государства попала на видео

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России сделал резкое заявление о представителях российских элит. Президент едва не выругался матом на публике, но вовремя остановился. На это обратили внимание в Сети.

Глава страны противопоставил героев СВО людям, которые сейчас занимают высокие должности, но имеют среди заслуг скорее только то, что "где-то что-то украли". По его словам, бойцы, в отличие от других, представляют реальный "золотой фонд". 

"Элита – это не те, которые деньги где-то украли, пальцы веером. Какая... элита? Вот элита!" – выпалил Путин.

Президент отметил, что те, кто занимается защитой Родины, являются людьми, которым не страшно передать защиту о собственной стране. Он указал, что именно за ними будущее России.

В Сети бурно отреагировали на выступление Владимира Путина, однако не все разделили мнение, что глава страны хотел вставить крепкое слово. Некоторые предположили, что вместо паузы он в его голове вертелись слова "к черту" и "такие", но президент решил их не использовать. Другие, впрочем, уверены, что глава государства раздумывал о нецензурном варианте, который вряд ли бы смогли показать по ТВ.

Источник: соцсети
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