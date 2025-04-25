Reuters: США потребовали от России передать часть территорий обратно Украине

Американцы решили забрать у России одну из территорий
Фото: unsplash.com
В Кремле ранее говорили, что не допустят такого развития событий

В рамках мирного урегулирования Вашингтон потребовал, чтобы российская сторона отказалась от части территорий Харьковской области в пользу Украины. Об этом говорится в документе Reuters, который журналисты называют финальной версией предложенных договоренностей между Москвой и Киевом.

"Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. <...> Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой", – говорится в проекте соглашения.

Украинской стороне также будет отдан контроль над Запорожской АЭС. Россия, в свою очередь, получит снятие некоторых санкций, признание новых территорий, в том числе и Крыма, а также возобновление сотрудничества с американцами в энергетической сфере. 

Несмотря на заявления источников, что якобы Владимир Путин согласился отказаться от некоторых территорий взамен на урегулирование конфликта, в Кремле уверяют, что будут идти до конца и установят контроль над всеми регионами, вписанными в российскую Конституцию.

Несмотря на официальные заявления Москвы, американский лидер Дональд Трамп утверждает, что переговоры по мирному урегулированию "успешно движутся вперед, но ситуация остается очень хрупкой".

Источник: Reuters
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