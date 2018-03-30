Крым прорвал изоляцию

Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг

Попытка международной изоляции Крыма полностью провалилась. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что политика международной изоляции Крыма провалилась. В этом большая заслуга народной дипломатии", – подчеркнул Аксенов, выступая перед крымским парламентом с отчетом о работе правительства за год.

Действительно, о какой изоляции можно говорить, когда только в 2017 г. в Крыму побывали более 50 делегаций из почти 30 стран. Чаще всего в республику приезжали представители Италии, Германии и Китая. Предприниматели, депутаты, общественные деятели, журналисты, представители экспертных сообществ и общественных организаций хотели своими глазами убедиться, как живет сейчас Крым, и наладить сотрудничество. И у всех, кто хоть раз побывал в Крыму лично, не оставалось и капли сомнения, что республика воссоединилась с Россией по желанию абсолютного большинства жителей.

"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", – приводит РИА "Новости" слова Аксенова.

В апреле в Крыму состоится Ялтинский международный экономический форум. Среди участников 500 человек – это представители из более полусотни стран. Совсем не похоже на изоляцию.