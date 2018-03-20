Украина довела запрет посещения Крыма до абсурда

В Германии не выдержали командирского тона Киева

Глава фракции партии "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер назвал абсурдным требование посла Украины в ФРГ Андрея Мельника запретить гражданам Германии приезжать в Крым.

"Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии", – сказал Маурер РИА "Новости". Политик добавил, что ни канцлер Германии, ни правительство, ни министр иностранных дел не могут запретить немецким гражданам куда-то ехать и тем более не будут спрашивать разрешения властей Украины.

При этом сам Маурер уже восемь раз приезжал в Крым после его присоединения к РФ, в том числе, он был международным наблюдателем на первых для полуострова выборах президента России. Свой летний отпуск вместе с семьей депутат тоже планирует провести в Крыму.

По мнению Маурера, ФРГ не даст официального ответа на заявление украинского посла. Он добавил, что в апреле в Крым поедет делегация, состоящая из членов бундестага, земельных и региональных парламентов, а в сентябре на полуостров отправится делегация немецкой молодежи.