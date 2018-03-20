Лидер Незалежной похвастался драгоценным приобретением

Доха выразила готовность продавать Киеву сжиженный газ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает во вторник, 20 марта, пресс-служба главы государства.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", – сказал Петр Алексеевич после своей встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Он добавил, что поставки катарского голубого топлива возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Пан Порошенко отметил, что переговоры по данному вопросу состоятся уже в ближайшее время.

Также главный украинец подчеркнул, что "эти источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины – Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Президент уверен, что визит в монархию создаст "мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами Залива и, в частности, с Катаром и Кувейтом".

Сегодня же Киев и Доха подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, были подписаны соглашения об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестициям.

В воскресенье, 18 марта, Порошенко посетил Кувейт, где также подписал ряд документов с местным руководством о двустороннем сотрудничестве в оборонной, научной и спортивной сферах.

Напомним, в начале марта российский холдинг "Газпром" объявил о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, заключенные с украинским "Нафтогазом". Срок действия двух договоров истекает в конце 2019 года.

Такое решение монополист принял после февральского вердикта Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку голубого топлива по транзитному договору (с учетом предыдущих судебных решений российской стороне необходимо выплатить только $2,6 миллиарда).

После Украина вынуждена была снова начать закупать газ из Европы, однако он обходится Киеву в четыре раза дороже, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Осталось узнать, во сколько Незалежной обойдется закупка катарского топлива.

