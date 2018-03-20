Представитель Порошенко вступится за Россию

Рада намерена признать российские выборы, но только не в Крыму

Ни о каких переговорах между Киевом и Москвой о возвращении на родину осужденных в России украинцев и размещении миротворцев ООН в Донбассе не может быть и речи, если Верховная рада не признает прошедшие президентские выборы легитимными. Такое заявление сделала представитель украинского лидера в парламенте Ирина Луценко.

"Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по таким существенным и чувствительным позициям для нас", – заявила Луценко на встрече с журналистами. Трансляция пресс-конференции шла по телеканалу "112 Украина".

Между тем представитель Порошенко обратила внимание на то, что комитет Рады по иностранным делам не намерен убеждать парламентариев признать результаты президентских выборов на территории Крыма.

К слову, ранее Петр Порошенко объявил о желании возобновить диалог с Россией по поводу освобождения осужденных в РФ украинцев. Президент Незалежной сообщал о возможности обмена 15 россиян, отбывающих наказание в украинских тюрьмах, на своих граждан. Прежде всего речь шла о режиссере Олеге Сенцове, который лишился свободы на 20 лет за организацию терактов в Крыму.

Напомним, выборы президента, прошедшие в России 18 марта, ШОС и СНГ назвали открытыми и прозрачными и никаких нареканий со стороны данных организаций не вызвали. Однако это обстоятельство не учитывается украинским парламентом. Он намерен рассмотреть заявление Киева о нелегитимности выбора российских избирателей, 76,68% которых отдали свои голоса за Владимира Путина.