Украинский танкист распродал броню своей же машины
В Чернигове задержали механика-водителя, который умудрился распродать динамическую броню "Нож", стоящую на украинских танках "Булат".
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, ссылаясь на данные прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
Задержанный водитель танковой роты "снял и продал гражданскому за 11 тысяч гривен (23,5 тысяч рублей) 32 линейных кумулятивных снаряда во взрывчатым веществом, тем самым ослабив боеспособность танкового подразделения". Пострадало сразу несколько танков. При этом "предприниматель" сумел вынести заряды за пределы военной части. Но во время передачи денег его задержали сотрудники военной прокуратуры.
Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 263 УК Украины – передача или сбыт взрывных устройств. А также по части 3 статьи 410 – похищение взрывчатых веществ. Танкисту, изменившему воинской присяге, грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы. Боезаряды можно было использовать для изготовления взрывчатых устройств.
На вооружении украинских подразделений сейчас находятся порядка ста танков Т-64БМ "Булат". От классической советской модели она отличается наличием динамической брони и улучшенной системой управления огнем.
Есть у танка и новое вооружение. Например, управляемые ракеты "Комбат" с лазерным наведением. Т-64БМ активно участвовал в боевых действиях в Донбассе.
Вместе с тем "Булату" просто не везет с личным составом, который постоянно норовит разобрать его на части. Так, еще в январе 2013 г. в ходе проверки 1-й отдельной танковой бригады выяснилось, что не хватает 56 приборов ночного видения ТВН-5 с танков Т-64БМ общей стоимостью свыше 1,3 млн гривен. Позже выяснилось, что приборы похитил командир одной из танковых рот бригады.
А разворовывать танки "Булат" начали после того, как большую их часть отправили в резерв. Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный заявил "Оборонно-промышленному курьеру", что из-за ряда недостатков машины не оправдали надежд командования и были заменены на обыкновенные Т-64. В частности, среди слабых мест указывался недостаточно мощный двигатель и большой вес. В результате модернизации боевая масса танка выросла на 3,5 тонны. Хотя в украинских СМИ машину разрекламировали чуть ли не как ответ российской "Армате" и Т-90 вместе взятым. Ряд экспертов даже считает, что машину "подставили, чтобы продвигать другой украинский танк "Оплот".
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