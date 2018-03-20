Экс-летчица удивила украинцев своими отношениями с "объектом А"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко накануне судьбоносного для нее дня, когда она может лишиться депутатской неприкосновенности, провела совершенно чумовой брифинг, позабавивший журналистов и общественность Незалежной. Бывшая военнослужащая ВСУ рассказала о приказе с Банковой (на этой киевской улице находится администрация президента Украины Петра Порошенко) ее убить, о контактах с таинственной группой лиц под названием "объект А", о том, что еще можно применить в здании парламента, кроме гранат и минометов.

Трансляцию откровений Савченко вел телеканал "112".

Надежда Викторовна утверждает, что устранить ее пытались неоднократно.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от администрации президента, от (замглавы АП Андрея) Таранова, вскоре после чего он погиб (в сентябре 2016-го). Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мою ликвидацию опять-таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с (замглавы АП) Валерием Кондратюком, чтобы это остановить. Третий раз меня предупредили, что так же я стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому была поставлена задача на мою ликвидацию", – рассказала нардеп.

Поэтому она начала "создавать сюрреализм", который заключался в том, "что не только – как (генпрокурор Юрий) Луценко говорил – гранатами в разные стороны (в Раде), минометом по куполу, я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с "объектом А".

С этой литерой они вместе "разрабатывали и расставляли схемы, где можно, как можно, какими методами ликвидировать верхушку власти". Причем "объект А" постоянно все разговоры записывал на аппаратуру. Таким образом, экс-наводчица подтверждает, что у Луценко реально есть в наличии многочасовые записи подготовки военного переворота на Украине, что вменяется волонтеру Владимиру Рубану и самой Савченко.

По ее словам, звучали предложения о запуске в Раду некоего ядовитого газа через вентиляционную систему.

"Я даже подбрасывала другие идеи. В парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть сюда гранату?", коллеги советовали лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру", – заявила парламентарий.

Она уточнила, что под "объектом А" подразумевает несколько человек, фамилии которых не стала называть. "Почему называю "объект"? Потому что это не один человек. "Объект А" я приблизила к себе максимально близко", – сообщила Савченко. Депутат добавила, что этому лицу или лицам задачи ставили разные структуры, но именно после контакта с ним (ними) она "попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию".

Через таинственную литеру Савченко узнавала, "куда какие откаты идут, кто их забирает, как дальше переправляются деньги, кто на этом зарабатывает". "Мне стала очень понятной четкая картина войны и кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны нашей власти", – сообщила Герой Украины.

Также девушка рассказала о своем морально-эмоциональном состоянии при жизни то ли с одним, то ли с группой не названных ею лиц.

"Я с "объектом А" живу уже практически год. "Писать" они стали значительно позже. Как мне стало понятно, что объект "А" является приставленным ко мне? Наверное, я приберегу эту историю до суда, потому что разовьются фантазии, но мне очень быстро стало понятно из поведения объекта. Человек, который живет так с чистыми помыслами, так не поступает, так не делает", – подчеркнула Савченко, чем заинтриговала журналистов. Работники СМИ попытались выудить у нее "имя, сестра, имя", однако экс-наводчица язык не распустила.

Напомним, в среду, 21 марта, в регламентном комитете Рады будут рассматривать представления генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. В четверг этот же вопрос будет вынесен на рассмотрение сессионного зала. Ранее Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Рады с помощью двух гранат, миномета и дальнейшем расстреле депутатов из автоматов.

Кто из них больше сошел с ума, оставим разбираться украинцам.

