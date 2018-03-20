Рада опустела после угрозы Савченко
Очередная сессия Верховной рады провалилась из-за отсутствия народных избранников на рабочем месте. Голосов оказалось недостаточно даже для утверждения повестки дня.
При первом голосовании законопроект поддержали 199 депутатов, притом что нужно было получить минимум 226. Со второй попытки достичь цели тоже не удалось – всего лишь 204 голоса. В третий раз, видимо, некоторые уже так отчаялись принять повестку, что бросили это гиблое дело – 202 голоса, пишет "Украинская правда".
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Глава парламента Андрей Парубий только руками развел. "Таким образом, коллеги, мы не приняли повестку дня сессии, мы не можем начинать работу, и, пользуясь своим правом, я объявляю перерыв в пленарном заседании и приглашаю глав фракций и групп на совещание", – отметил он.
По этой же причина была заблокирована работа десяти парламентских комитетов. Как отмечает издание, похожая ситуация возникла неделей ранее. Правда, с одним отличием – после нескольких попыток все же удалось набрать необходимый минимум голосов.
Почему украинские депутаты так неохотно ходят на работу в последнее время – загадка. Однако, возможно, это связано с тем, что рабочее место стало совсем небезопасно.
Буквально накануне парламентарий Надежда Савченко опубликовала видео, в котором то ли в шутку, то ли всерьез (нужно иметь в виду особенности личности автора) запугала коллег.
"Ба-бах! Що, всралися?" – сказала Савченко после мрачного молчаливого взгляда в камеру.
Памятуя о том, что Савченко недавно пришла в Раду с гранатами, кто-нибудь действительно мог побояться заходить в здание парламента. Хотя простые украинцы придерживаются более будничной версии.
"Надя, они и так х** ходят на работу", – прокомментировал один из пользователей видео.
Свое презрение к нынешней власти страны нардеп не скрывает, публично называя ее позорной. В беседе с украинскими "Вестями" она также заявила, что готова взять на поруки Владимира Рубана, который собирался устроить покушение на Петра Порошенко.
"[Рубанов] любит Украину, может не любит власть, но ее не любит 99% украинцев", – пояснила Савченко, напомнив о том, что он вызволял соотечественников из плена.
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