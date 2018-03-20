Львов потребовал разрыва дипотношений с Россией
Депутаты Львовского облсовета обратились к президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману и председателю Верховной рады Андрею Парубию с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщается на сайте областного совета.
"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", – говорится в сообщении.
Также львовские парламентарии обвинили Россию в "постоянных провокациях на украинской территории" и "диверсии против граждан в странах Европы".
"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – воззвали львовяне.
Помимо этого, они предложили ввести визовый режим для российских граждан.
"Такие шаги украинского государства созрели уже давно, однако лучше поздно, чем никогда. Россия пренебрегла шансами, которые ей давало мировое сообщество, отказалась опомниться и прекратить агрессию против Украины. В такой ситуации у нашего государства остается единственный выход – последовательными и решительными действиями укреплять свою обороноспособность, частью которой является безопасность Украины и ее граждан от возможных диверсий и терактов", – резюмировали нардепы.
Ранее сегодня представитель Порошенко в Раде депутат Ирина Луценко заявила, что еще не пришло время рвать дипломатические отношения с Москвой. Так она прокомментировала представленный в парламент проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ.
"Сейчас это еще не тот критический момент разрыва... По нарастающей, определенные политические и дипломатические движения будут происходить – не мне принимать это решение. Я думаю, оно будет приниматься при консультациях с международными партнерами", – цитирует ее слова издание "2000".
Украинскую сторону так колбасит из-за прошедших в Крыму выборов президента России.
Напомним, в январе 2018 г. Рада отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с РФ в закон о реинтеграции Донбасса.
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