Киев прикарманил принадлежащие российскому концерну 3,8 миллиона долларов

Эти средства находились на территории Незалежной. Все они направлены в бюджет‍ страны, рассказал глава Минюста Украины Павел Петренко и назвал их сумму – более 100 млн грн ( 218 млн рублей).

Но на этом дело не закончится. "Министерство юстиции взыщет с "Газпрома" еще 6 миллиардов долларов по решению украинского суда о штрафах в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета", – предупредил министр.

Его ведомство сотрудничает с коллегами по другим решениям, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть сегодня. А это 8,5 млрд грн, уточнил Петренко.

По этому поводу "есть поручение" премьера Владимира Гройсмана, добавил он. Кроме того, отметил глава Минюста, есть "хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений" и на Украине, и в других странах, "с которыми есть соответствующие договоры".

"Они говорят, что будут бегать по всему миру и пытаться у "Газпрома" что-то отобрать. Но мир не признает решения украинских судов и ведомств, а в международных инстанциях это решение уважать не будут", – прокомментировал высказывание министра директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Сейчас "Нафтогаз" проводит необходимые мероприятия по запуску процесса взыскания тех средств, о которых принял решение Стокгольмский арбитраж, сообщил Петренко. Ранее, 28 февраля, этот европейский суд обязал "Газпром" доплатить данной украинской компании $4 млрд 630 млн за недопоставку согласованных объемов голубого топлива для транзита.

И президент Незалежной Петр Порошенко грозил "Газпрому", что по спору в Стокгольмском арбитраже придется выплатить "все до копейки". Украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества российской компании, если решение суда не будет выполнено, подчеркнул он.

Глава соседнего государства также подсчитал, сколько, по его мнению, "Газпром" будет обязан выплатить "Нафтогазу" за задержку выполнения решения Стокгольмского арбитража. Один день обойдется российской компании в $500 тыс., объявил "незалежный" лидер.

Всеми этими действиями Киев хочет помешать расторжению контракта "Газпрома" с "Нафтогазом", сказал политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. По его словам, "Россия выполняет решение Стокгольмского арбитража, и заниматься вымогательством или рэкетом в отношении "Газпрома", "как это делает сейчас украинское правительство, весьма странно, потому что все необходимые средства в нужный момент поступят".

Неделю назад председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о расторжении контрактов компании с "Нафтогазом". Таким образом удастся избежать будущих штрафов за транзит через Украину менее 110 млрд куб. м в год, пояснил он.

Комментируя "газовый спор" между российской и украинской компаниями, отечественный сенатор Алексей Пушков назвал "Нафтогаз" вымогателем. И сказал, что, "чем раньше будут разорваны все отношения с ним, тем лучше". Прекращение поставок голубого топлива на Украину положит конец заявлениям Петра Порошенко о "газовом давлении" России, и Украина будет вынуждена приобретать топливо у Катара или США. Что, собственно, уже и происходит...