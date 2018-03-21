Перед украинскими депутатами встала дилемма вселенского масштаба

Верховная рада бурлит, как котел. Стране нужно решать вопрос с международными кредиторами, урегулировать газовые проблемы, искать пути примирения с территориями на юго-востоке, однако у народных избранников Незалежной иные важные дела. Они думают, считать ли Владимира Путина законным российским президентом или объявить выборы в РФ нелегитимными.

Казалось бы, им уже все объяснили. Международные наблюдатели, мониторившие процесс голосования и подсчет бюллетеней, признали выборы в РФ состоявшимися, честными и прозрачными. Представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко указала, что, назвав Путина нелегитимным президентов, Киев лишится всех возможностей вести переговоры с Москвой по любым вопросам. Франция и Литва подсказали нардепам выход из положения, заявив о непризнании выборов исключительно на территории Крыма.

Но нет. Нардепы, в основном представляющие "Народный фронт", а также сам спикер Андрей Парубий настаивают, что с избранным президентом РФ и лицами, организовавшими избирательный процесс, Украина и весь мир должны прекратить "политическое и экономическое сотрудничество".

"В России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма", – разглагольствовал Парубий в парламенте 19 марта.

И вот сейчас в Раде раскол. Одни ретиво доказывают, что Москву нужно поразить своим непризнанием выборов в самое сердце, а другие резонно отмечают, что эта демагогия не скажется на России, а вот Украине повредит. Впрочем, сами украинцы прекрасно понимают, чего добиваются радикально настроенные нардепы.

"Они делают громкие заявления и стараются повысить свой политический рейтинг. О последствиях такого шага никто не думает, а отвечать в конечном счете придется правительству. Таким образом "Народный фронт" подчеркивает, что президент и его окружение мало делают для привлечения России к ответственности", – прокомментировал ситуацию источник RT в партии "Блок Петра Порошенко".

Аналогичное мнение высказывают и российские аналитики. "В украинском парламенте регулярно публикуют радикальные антироссийские законопроекты из популистских соображений. Делается это с прицелом на выборы, которые пройдут в стране в следующем году", - приводит RT слова ведущего научного сотрудника РИСИ Олега Неменского.

Кстати, одну пиар-акцию на Украине Путин уже сорвал. Он отказался вводить меры против Незалежной за то, что она не допустила проживающих на ее территории граждан России к избирательным участкам 18 марта. "Мы рассчитывали, что жесткий ответ (Москвы) позволит надавить на депутатов, чтобы на этой волне не признавать выборы в России", – поделился планами источник RT в партии "Народный фронт".

Россия же решила иначе. Вопрос о недопуске россиян обязательно будет поднят, но на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Как отметили в Госдуме, представители России на конкретном примере смогут показать международным партнерам, чего стоит нынешняя киевская власть.