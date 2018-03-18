ОБСЕ покрывает русофобию Киева

Европарламентарии советуют России и Украине самостоятельно разбираться с блокадой голосования в диппредставительствах

Парламентская ассамблея (ПА) и БДИПЧ ОБСЕ отказались как-либо вмешиваться в ситуацию с недопуском россиян к голосованию на территории Украины. Европарламентарии только выразили обеспокоенность, да еще обратились к украинскому постпреду при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование россиян и избегать провокаций. Письмо было отправлено накануне и, как можно видеть по сегодняшним событиям, никакого результата не возымело.

"Наш мандат заключается в наблюдении в той стране, где проводятся выборы, в данном случае в Российской Федерации. Содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами. Мне неизвестны какие-либо международные стандарты или обязательства по содействию голосованию для иностранных граждан", – пояснил директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ также заявили, что обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должно определяться двусторонними соглашениями из-за отсутствия международных стандартов в этой области.

В письме, направленном Прокопчуку от имени вице-председателя ПА ОБСЕ Мариетты Тидей и председателя Общего комитета по правам человека ассамблеи Игнасио Санчеса, "была изложена озабоченность относительно планов блокировать голосование в российских дипломатических представительствах на Украине", а также подчеркивалась необходимость "приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать".

Никаких усилий к этому украинская сторона, естественно, не приложила. На протяжении всего дня 18 марта доступ граждан РФ в здания российских диппредставительств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове блокируют в едином порыве украинские силовики и националисты.

В Киеве несколько десятков националистов забросали яйцами здание генконсульства РФ, возле которого проводят акцию "Народное прекращение дипломатических отношений с Россией". За этим наблюдают около 50 сотрудников полиции и нацгвардии.

"Нужно быть очень храбрым человеком, чтобы сейчас в Киеве подойти к консульству, чтобы проголосовать. Учитывая то количество "отморозков", которые там стоят живой цепью, у людей могут возникнуть проблемы как минимум со здоровьем, а то и с жизнью. После заявления министра внутренних дел Авакова по этой части уже обратились в Совбез ООН, в Европейский парламент – что это должно быть рассмотрено. Я не исключаю, что этот вопрос даже будет рассмотрен. Но рассчитывать на помощь Европы в этой части абсолютно не приходится", – прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.