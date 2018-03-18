Американцы мешают россиянам голосовать

На выборах президента России устроили несколько провокаций

Американская сторона инициировала провокации во время выборов нового президента РФ. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", – приводит слова Антонова РИА Новости.

Посол подчеркнул, что провокаций было несколько. Вначале здание, где должно было проходить голосование, облили гадостью, а затем начали поступать угрозы в адрес людей, которые разрешили использовать свои помещения для голосования. За день до открытия участков стало известно, что кафе Village в Бруклине, где планировалось проведение выборов, облили краской. "Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы", – отметил он.

Ранее Антонов сам лично открыл избирательные участки для россиян, которые хотят проголосовать на выборах президента России в США. Он отметил, что российские граждане, постоянно проживающие в Америке, смогут исполнить свой гражданский долг на площадках посольства РФ в Вашингтоне, а также генконсульствах Сиэтла, Нью-Йорка и Хьюстона. Голосование на всех участках началось в восемь утра по Вашингтону и в 15.00 по Москве. В общей сложности россиянам предоставили возможность досрочно проголосовать в 20 городах США. При этом 982 человека уже воспользовались этим правом и сделали свой выбор ранее.



