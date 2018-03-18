Механизм открепления добавил избирателям активности

Пять процентов россиян проголосовали не по прописке

Высокая явка избирателей на президентских выборах – результат активной гражданской позиции людей, считают в Центризбиркоме. Повлиял на нее также механизм открепления, который позволил избирателям голосовать не по прописке, а по месту пребывания на данный момент.

По мнению председателя Института социальных и экономических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, нововведение прибавило к нынешней статистике порядка пяти процентов, если сравнивать с выборами шестилетней давности.

"Этим механизмом воспользовались почти 5% избирателей. И примерно в тех же пределах можно ожидать роста итоговой явки на выборах по сравнению с предыдущими. В итоге явка, скорее всего, будет несколько выше, чем на предыдущих президентских выборах в 2012 году", – цитирует политолога "РИА Новости".

Эксперт также отметил активность избирателей. И назвал ее характерной для выборов главы государства, которые воспринимаются важнее любых других, ведь страна выбирает не просто лидера, а свое будущее.

"Право избирать – важнейшее конституционное право граждан, и государство, приняв этот новый механизм голосования по месту пребывания, сделало все возможное, чтобы создать для граждан максимально удобные, доступные, комфортные условия для реализации своих конституционных прав", — поделился аналитик, добавив, что еще одним важным фактором, повлиявшим на высокую явку, явилась грамотная информационная кампания.

С ее помощью правильно были расставлены акценты, пропагандирующие участие в выборах как проявление патриотизма и неравнодушия в дальнейшем развитии страны. В своем интервью Бадовский также напомнил о предшествующих выборам событиях.

"Наконец, международная обстановка – от Олимпиады и до последних событий вокруг Британии – все это создавало, в том числе и в последнюю неделю президентской избирательной кампании, дополнительный импульс национальной консолидации, усиливало референдумный характер выборов, стремление к объединению", – подытожил политолог.