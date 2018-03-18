Завершились выборы президента РФ

ЦИК огласил первые результаты

Сегодня граждане России выбирали лидера на ближайшие шесть лет из восьми кандидатов.



За президентский пост боролись Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Выборы прошли в 85 субъектах РФ, которые находятся в 11 часовых поясах. Последним свой выбор сделал Калининград.

Стали известны результаты экзит-полл (опросов голосовавших на выборах президента россиян на выходе из избирательных участков). Так, по данным ФОМ, тройка лидеров выглядит так: Владимир Путин – 77%,Павел Грудинин – 11,8%, Владимир Жириновский – 5,9%. На четвертой строчке расположилась Ксения Собчак – 1,8%.

По результатам ВЦИОМ, кандидаты расположились в таком же порядке с небольшой лишь разни. Путин – 73,9%, Грудинин – 11,2%, Жириновский – 6,7%. На четвертой позиции Собчак – 2,5%.

Центризбирком подводит итоги. По заявлению председателя комиссии Эллы Памфиловой, предварительные данные голосования по стране должны быть готовы к 2-3 часам ночи по мск.

После обработки больше половины протоколов, 52,07%, результат Путина набирает обороты - 75,16% голосов. А вот Грудинин и Жириновский, наоборот, сдают позиции – 13,68 и 6,42% соответственно. Следом по-прежнему идет Собчак (1,41%), ей дышит в спину Явлинский (0,81%). Далее с небольшой разницей в цифрах расположились Сурайкин с Титовым (по 0,64%) и Бабурин (0,63%).

Первыми начали голосовать в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Затем в Сахалинской и Магаданской областях. Еще через час – в Приморском и Хабаровском краях, а также в восточной Якутии. На большей ее части избирательные участки открылись часом позже. Потом эстафету приняли жители Забайкалья и Иркутска. Спустя час к ним присоединились россияне из Красноярского края, Кемеровской области и Тувы.



В пять утра по мск дан старт выборам на Алтае, в Омской, Томской, Новосибирской областях. В шесть – на Урале, в семь – в Поволжье. В Центральной России, на Северном Кавказе и северо-западе РФ голосование завершится в 20:00 по мск.



Последними, ровно через час после жителей столицы, свой выбор сделают калининградцы. Между тем, для россиян в странах Северной Америки и Южной Америки голосование еще не завершится. Однако первые результаты выборов по всей стране ЦИК начал оглашать уже в 21:00 по мск.

России это седьмые выборы президента и первые для крымчан в составе нашей страны. На территории полуострова работали 1207 избирательных участков.

По Конституции РФ, лидером страны может стать постоянно проживающий в ней не менее 10 лет гражданин, которому исполнилось 35 лет.

Напомним, в каждом регионе голосование проходило с 8:00 до 20:00 по местному времени. Не обошелся день выборов без волнений. В ночь на 18 марта сайт ЦИК РФ подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Хакерский штурм продолжался 3 часа, сообщала Элла Памфилова. Кроме того, как передает "РИА Новости", "попытки провокаций были в Новой Зеландии, на Украине, еще в ряде точек и, конечно, в США".

Между тем, выборы на территории РФ прошли спокойно. По заявлению зампреда ЦИК Николай Булаев, серьезных жалоб от партий и кандидатов Центральным избирательным комитетом получено не было.



